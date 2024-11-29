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На выезде из Тюмени произошла массовая авария с пятью автомобилями

На втором километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, на выезде из города Тюмени, произошла массовая авария. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, столкнулись пять автомобилей: «Киа», «Форд Фокус», грузовик «ГАЗ», «Лада Гранта» и «Лада Ларгус».

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным ГИБДД, 41-летний водитель «Киа» врезалась в ограждение дороги, после чего автомобиль отбросило в «Форд Фокус». Водитель грузовика «ГАЗ», пытаясь избежать столкновения с другими машинами, начал тормозить и врезался в «Ладу Гранта». Затем в последнюю въехала в автомобиль «Лада Ларгус».

В результате аварии пострадал водитель «Киа» и 28-летний водитель «Лады Гранта». Обстоятельства происшествия выясняются.

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