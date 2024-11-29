Губернатор потребовал сменить руководство Госжилинспекции Челябинской области

В Челябинской области губернатор Алексей Текслер 29 ноября провел совещание по проблемам жилищно-коммунального хозяйства в регионе после замечаний со стороны генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Он поручил сменить руководство Госжилинспекции региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нам нужно с нынешним руководством ГЖИ проститься и назначить руководство, которое бы реально управляло процессом»,— обратился Алексей Текслер к своему заместителю Андрею Фалейчику (господин Фалейчик координирует работу регионального управления Государственной жилищной инспекции).

Губернатор также раскритиковал руководителей управляющих организаций за игнорирование проблем жителей.

«Люди приходили с обращением в управляющую организацию, их отправляют в МУП, ответственный за водоснабжение, МУП – обратно в управляющую компанию, и люди ходят по кругу. И никто палец о палец не ударит и ничего не сделает! Коллеги, если узнаю, что пишете отписки вместо реальной работы, обещаю, будет дана не только административная, но и уголовная оценка таких действий»,— заявил губернатор членам правительства и руководителям управляющих компаний.

Алексей Текслер также поручил с 1 января 2025 года провести дополнительную проверку объектов водоснабжения и водоотведения, взять на контроль состояние проблемных сетей и их восстановление. Кроме того, губернатор предложил проработать вопрос о заключении договоров на управление бесхозными домами не на один год, а на три.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов приехал в Челябинскую область для проведения личного приема граждан. Тогда он назвал проблемы жилищно-коммунального хозяйства в регионе «безмерными». На следующий день губернатор Алексей Текслер анонсировал кадровые решения, а также подчеркнул, что «особый спрос» будет с глав муниципалитетов и руководителей управляющих организаций.