Лжесотрудница банка приговорена к 4,5 годам за покушение на мошенничество

Советский районный суд приговорил 64-летнюю ростовчанку к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемая совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2023 году пыталась похитить свыше 2,6 млн руб. у жительницы Ростова.

Неизвестные звонили потерпевшей и убеждали ее в необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет». После этого фигурантка, представившись сотрудницей банка, несколько раз встречалась с женщиной и сопровождала ее в кредитные учреждения. Затем забирала денежные средства, уверяя, что передает их в банк.

Злоумышленница не смогла довести преступный умысел, поскольку была задержана полицией.

Ева Китаева