Инвестор получит в Благовещенске землю без торгов для строительства АГНКС

ООО «Газстройсервис» получит в аренду без торгов земельный участок площадью 7,64 тыс. кв. м в Благовещенске для строительства автогазонаполнительной станции (АГНКС). Об этом сообщается в распоряжении главы Башкирии Радия Хабирова, опубликованном на официальном сайте региона.

Участок предназначен для реализации приоритетного инвестиционного проекта.

ООО «Газстройсервис» зарегистрировано в январе 2014 года в Мелеузе. Учредителями ООО являются Касим Абдуллаев и Хаким Ташбаев. В 2023 году выручка компании составила 229 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Майя Иванова