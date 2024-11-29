Игорь Сутягин: есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов

Первый заместитель Главы Екатеринбурга Игорь Сутягин раскритиковал уборку тротуаров и пешеходных переходов во время совещания с руководителями районов уральской столицы. При этом он отметил, что проезжая часть в городе находится в удовлетворительном состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Есть вопросы к качеству уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок. Имеются случаи травматизма среди горожан. И этот вопрос ненадлежащим образом контролируется районными администрациями. Также несколько дней наблюдается смог, что добавляет пыли и грязи»,– заявил господин Сутягин и попросил районные администрации тщательнее заняться уборкой.

В Екатеринбурге за последние сутки вывезено 1,5 тыс. т снега и 42 т мусора. Для обработки тротуаров и проезжей части использовалось 23,5 т химических реагентов и 37,5 т песка.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов оценил уборку снега в центре города на «пятерку».