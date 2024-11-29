С 1 декабря в Челябинске запускают новый автобус от Технического колледжа к ЧКПЗ

В Челябинске с 1 декабря запустят новый автобусный маршрут 25т «Технический колледж — ЧКПЗ». Он будет следовать по улицам Гагарина, Новороссийской, Машиностроителей и Копейскому шоссе, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Маршрут будет обслуживаться четырьмя автобусами малого класса с интервалом движения 18 минут до момента возобновления работы троллейбуса №25. Первый рейс от Харлова — в 06:00, от ЧКПЗ — в 06:19 ежедневно. Последний рейс от Харлова — в 22:15, от ЧКПЗ — в 21:37 ежедневно.

Также автобус №56а «Железнодорожный вокзал — Александра Шмакова» перейдет на обслуживание более вместительными машинами среднего класса. Предусмотрена работа на линии 12 автобусов, один останется в резерве. В каждой единице транспорта будет 26 сидячих мест, кондиционер, низкий пол между первой и второй дверями и валидаторы.

К тому же, прекращает курсировать автобусный маршрут КМ3 «Теплотехнический институт — Харлова». Для поездок в Ленинский район предлагают пользоваться автобусами №19, №32, №91 и троллейбусом №10.

Виталина Ярховска