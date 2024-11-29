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Суд утвердил решение о непричастности экс-руководства региона к долгам АИР

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал конкурсному управляющему АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР, подведомственное министерству экономического развития региона) Алексею Пивоварову в привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей региона и экс-членов наблюдательного совета агентства по долгам организации на сумму более 400 млн руб. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба истца без удовлетворения. Резолютивная часть постановления апелляционного суда опубликована в картотеке арбитражных делю.

13 июня Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве АИР региона отказался привлекать к субсидиарной ответственности на сумму 412 млн руб. правительство региона, министерство экономического развития области, бывшего губернатора Бориса Дубровского, его экс-заместителя Руслана Гаттарова, экс-министра экономического развития области Сергея Смольникова, бывших директоров АИР Анатолия Лобко, экс-членов наблюдательного совета АИР Евгения Тефтелева, Николая Дейнеко, Олега Дубровина, Федора Дегтярева и Александра Гончарова. Еще с одного члена совета Константина Захарова конкурсный управляющий просил взыскать 325,5 млн руб. и 8 млн с другого экс-директора АИР Алексея Бобова.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области находится в процессе конкурсного производства с сентября 2022 года. Единственным кредитором является УФНС России по Челябинской области, которому организация задолжала 411,6 млн руб.

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