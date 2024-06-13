Экс-руководство Челябинской области избежало ответственности по долгам АИР

Арбитражный суд Челябинской области отказал конкурсному управляющему АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР, подведомственное министерству экономического развития региона) в привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей региона и экс-членов наблюдательного совета агентства по долгам организации на сумму более 400 млн руб. Решение принято 13 июня.

«Отказать в удовлетворении заявления»,— говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Текст определения суда пока не опубликован.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурсный управляющий просил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам АИР на сумму 412 млн руб. правительство Челябинской области, министерство экономического развития региона, бывшего губернатора Бориса Дубровского, его экс-заместителя Руслана Гаттарова, экс-министра экономического развития области Сергея Смольникова, бывших директоров АИР Анатолия Лобко, экс-членов наблюдательного совета АИР Евгения Тефтелева, Николая Дейнеко, Олега Дубровина, Федора Дегтярева и Александра Гончарова. Еще с одного члена совета Константина Захарова конкурсный управляющий просил взыскать 325,5 млн руб. и 8 млн с другого экс-директора АИР Алексея Бобова. В рамках рассмотрения этого заявления суд арестовал имущество ответчиков.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области находится в процессе конкурсного производства с сентября 2022 года. Единственным кредитором является УФНС России по Челябинской области, которому организация задолжала 411,6 млн руб.

Юлия Гарипова

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