Уфимский предприниматель оспаривает контракт на поставку дорожных камер

Индивидуальный предприниматель Денис Ханов подал иск в арбитражный суд Башкирии, пытаясь оспорить госконтракт на 96 млн руб. между ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и уфимским ООО «Смартрегион». Контракт был заключен 8 октября. Согласно условиям, «Смартрегион» должен содержать 304 комплекса фотовидеофиксации.

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Ранее, в сентябре, попытка заключить аналогичный договор была отменена УФАС по жалобе Дениса Ханова.

Предварительное заседание по новому иску назначено на 3 декабря, к разбирательству привлечена республиканская прокуратура.

Денис Ханов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Уфе с 2019 года и ранее был совладельцем ликвидированного ООО «Нептун». В 2024 году он заключил два контракта с ЦОДД на содержание систем автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД и их текущий ремонт стоимостью 8,9 млн руб.

Идэль Гумеров