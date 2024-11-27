Предприниматели в Челябинске пожаловались генпрокурору на бюрократию

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился с предпринимателями Челябинской области и обсудил создание благоприятных условий для ведения бизнеса. Он отметил, что регион играет важную роль в экономике страны благодаря активному развитию малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

На встрече обсуждались проблемы, мешающие развитию бизнеса. Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал о застройщиках, сталкивающихся с «архаичными требованиями» в разных регионах страны. Игорь Краснов поручил подчиненным провести проверку по этому обращению во всех субъектах в следующем году.

Предприниматель Владимир Губанов сообщил о проблеме электроснабжения производственного цеха по металлообработке и изготовлению металлоконструкций, несмотря на заключенный договор с «Челябэнерго». Игорь Краснов поручил прокурору области принять меры для устранения нарушений.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров рассказал о непрозрачности процедуры сноса нестационарных торговых объектов в Челябинске. Игорь Краснов поручил подчиненным разобраться в ситуации.

Генеральный прокурор прокомментировал ряд случаев «безразличия и формализма» со стороны чиновников, которые негативно сказались на бизнесе в регионе. Один из примеров — ситуация с директором ООО «Вектор» Татьяной Кушовой. В 2021 году здание пилорамы, арендуемое ее компанией, было передано от лесничества к лесхозу, что привело к трудностям в продлении договора аренды с министерством имущества области. Это поставило под угрозу работу предприятия, работающего более 10 лет. Игорь Краснов выразил недоумение по поводу работы региональной прокуратуры, отметив, что проблема не решается, несмотря на проведенные проверки. Он поручил прокурору области лично рассмотреть обращение госпожи Кушовой.

Также генпрокурор обсудил проблемы, связанные с работой администрации Троицка и ГАИ, избыточными требованиями Росприроднадзора к предпринимателям. Всего Игорь Краснов выслушал десятерых заявителей. Он пообещал проконтролировать устранение нарушений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Генеральный прокурор России прибыл в Челябинске сегодня утром. Он также провел личный прием граждан.