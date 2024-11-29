Объем ВТП Елабужского района может вырасти до 153 млрд рублей в 2024 году

Елабужский район Татарстана может увеличить свой валовый территориальный продукт (ВТП) до 153 млрд руб. к концу текущего года, сообщил глава района Рустем Нуриев на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития РТ.

По словам господина Нуриева, в прошлом году ВТП района составил 133,7 млрд руб., а в 2024 году ожидается значительный рост этого показателя. Основу экономики района составляет промышленность, которая обеспечивает 65,2% от общего объема ВТП. В промышленном секторе лидируют автомобилестроение, пищевая промышленность, производство строительных материалов, деревообработка и нефтедобыча.

Кроме того, глава отметил, что сельское хозяйство района ориентировано на растениеводство и молочное животноводство.

Анар Зейналов