«Биннофарм Групп» запустила специальный образовательный проект для мам на baby.ru

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» в начале осени запустила образовательный проект для мам, призванный ответить на волнующие вопросы об особенностях и становлении иммунитета у детей с рождения. Проект включает три раздела:



«Как растет иммунитет» представляет собой интерактивный таймлайн, который содержит ключевые факты о четырех основных этапах формирования иммунной системы у детей от 0 до 7 лет; «Если ребенок часто болеет» посвящен часто болеющим детям и содержит всю необходимую информацию, которая поможет мамам своевременно понять проблему и подобрать правильное лечение ОРВИ для детей из этой группы; «Календарь прививок» представляет собой приложение, которое позволяет сформировать кастомизированный план вакцинации в соответствии с датой рождения ребенка.

Проект реализован одним из брендов «Биннофарм Групп» для комплексной терапии ОРВИ у детей с рождения.

Директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Антон Федосюк:

«Специальные проекты, которые реализует компания, работают не только на повышение знания препаратов и лояльность аудитории к препаратам «Биннофарм Групп», но и несут практическую пользу для потребителя. Мы берем волнующие темы и раскрываем их, давая ответы на вопросы, предлагая решения пользователю в интерактивном и лаконичном формате. Наша задача не просто создавать приверженность марке, но и работать с информированностью наших потребителей».

Площадкой для спецпроекта стал портал бэби.ру - социальный сервис для мам и беременных, а также для тех, кто планирует рождение ребенка, одна из самых популярных русскоязычных платформ для женщин. После завершения проекта контент переедет на официальный сайт препарата и останется доступен для всех посетителей.

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ООО «Биннофарм Групп»