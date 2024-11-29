Ж/д направления Сочи наиболее популярны для проезда по электронным билетам

С января по октябрь 2024 года на пригородные поезда Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) было продано около 2,5 млн билетов через мобильное приложение, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сочинские направления стали наиболее востребованными для проезда по электронным билетам, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, через приложение «РЖД Пассажирам» было куплено 854 тыс. билетов на маршруты АО «СКППК», включая Минводы — Кисловодск (397 тыс.) и Ростов — Таганрог (185 тыс.). Более 1,6 млн билетов было продано на маршрутах АО «Кубань Экспресс-Пригород». Наиболее популярными направлениями стали Туапсе — Имеретинский Курорт (444 тыс.), Туапсе — Аэропорт Сочи (178 тыс.) и Сочи — Роза Хутор (150 тыс.).

«Ъ-Сочи» писал, что с начала года с вокзала Адлера отправились 6,8 млн пассажиров. Это самый высокий показатель на сетях СКЖД. Сочи занимает второе место с 4,4 млн отправленных пассажиров.

Вячеслав Рыжков