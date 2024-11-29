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В Ростове почтили память погибших в годовщину первого освобождения города

В 83 годовщину первого освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков врио губернатора Юрий Слюсарь возложил цветы к мемориалу «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

В церемонии также приняли участие глава администрации города Алексей Логвиненко, представители органов власти, духовенства и молодежь.

Первый раз Красная армия освободила город спустя неделю после того, как его заняли немецко-фашистские войска — 29 ноября 1941 года. Короткий период оккупации получил название «Кровавой недели».

Дмитрий Ковалевский

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