В Ростове почтили память погибших в годовщину первого освобождения города

В 83 годовщину первого освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков врио губернатора Юрий Слюсарь возложил цветы к мемориалу «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

В церемонии также приняли участие глава администрации города Алексей Логвиненко, представители органов власти, духовенства и молодежь.

Первый раз Красная армия освободила город спустя неделю после того, как его заняли немецко-фашистские войска — 29 ноября 1941 года. Короткий период оккупации получил название «Кровавой недели».

Дмитрий Ковалевский