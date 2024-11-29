В Ярославле изготовитель новых остановок дважды ошибся в названиях

В Ярославле изготовитель новых «умных» остановочных павильонов допустил орфографическую ошибку при написании названия остановки на улице Лисицына. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Вместо «ул. Лисицына» на остановочном павильоне написано «ул. Лисицина». Как сообщает портал Yarnews, в мэрии города пообещали исправить ошибку.

Подрядная организация, занимающаяся установкой в городе новых павильонов, допускает ошибку в названии уже во второй раз. Ранее в названии остановки «НИИМСК» в конце была добавлена буква «а». При этом само название расшифровывается как «Научно-исследовательский институт мономеров для синтетического каучука». Ошибка была исправлена.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что всего в 2024 году в регионе поменяют 226 остановок, большая часть из них (80) в Ярославле. Контракт на установку остановочных павильонов заключен с ПАО «Вымпелком-Коммуникации».

Алла Чижова