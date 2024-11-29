На дорогах Татарстана задействованы 170 единиц снегоуборочной техники

На автомобильных дорогах Татарстана задействовано 170 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Ночью для обслуживания дорог использовались 125 машин. За сутки на расчистку дорог было расходовано 180 тонн песко-соляной смеси и 4 тонны соли.

В пресс-службе отметили, что обстановка на объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, а также на мостах через Волгу и Каму остается нормальной.

По прогнозам синоптиков, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах — туман и слабый гололед. Ветер южный, юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха варьируется от +1 до -4 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Анар Зейналов