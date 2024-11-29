В Ярославле на матче «Локомотива» и «Трактора» произошел конфликт болельщиков

На матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» произошла драка среди болельщиков. Об этом сообщает Ura.ru. Инцидент во втором периоде игры 28 ноября в Ярославле попал на видео и быстро распространился в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрагмент инцидента на матче "Локомотива" и "Трактора"

Фото: Скриншот видео Telegram-канала «Сидоренко» Фрагмент инцидента на матче "Локомотива" и "Трактора"

Фото: Скриншот видео Telegram-канала «Сидоренко»

По данным телеграм-канала болельщика «Трактора» Сидоренко, конфликт начался у границы сектора поддержки челябинской команды. Мужчина в атрибутике китайского клуба «Куньлунь», находившийся рядом с фанатами «Локомотива», начал провоцировать девушек из числа болельщиков «Трактора». Он сорвал шапку с одной из них и бросил на пол, что привело к драке.

Полиция вмешалась и увела участников конфликта. Сидоренко считает, что причиной инцидента стало отсутствие буферной зоны между фанатами соперничающих команд.

Антон Голицын