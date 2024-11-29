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В Ярославле заменяющий 1-й трамвай автобус начнет работать с января

В Ярославле объявлен аукцион по поиску перевозчика для маршрута №44 «Улица Автозаводская – Торговый переулок», который будет работать с 1 января 2025 года. Соответствующая информация размещена на zakupki.gov.ru.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что автобусный маршрут «Торговый переулок — улица Автозаводская» заменит трамвайный маршрут №1 «Улица Свердлова — Улица Чкалова», который перестанет работать в начале 2025 года в связи с закрытием движения из-за замены трамвайных путей.

Начальная цена контракта составляет 37,2 млн руб. Автобусы большого класса будут ходить до 31 декабря 2025 года включительно. В маршруте обозначены следующие остановки: улица Юности, Добрынина, Жукова, Белинского, Чехова, Институт, пл. Карла Маркса, улица Победы, Республиканская, Красная площадь, площадь Волкова. Заказчиком выступает ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Вместе с тем объявлен аукцион на перевозки трамвайными маршрутами №1, 5к и 7к на период с 1 по 31 января. То есть некоторое время трамвай и компенсационный автобусный маршрут будут работать параллельно.

Алла Чижова

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