В Тюменской области сумма невыплаченных алиментов составила 2,3 млрд рублей
Общая сумма невыплаченных алиментов в Тюменской на ноябрь 2024 года составляет 2,3 млрд руб., рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Кабдула Хайдаров на заседании Тюменской областной думы.
Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю
Как сказано в материалах к заседанию, взыскание заработной платы и алиментов остается основным приоритетом в работе судебных приставов. «В 2023 году взысканная сумма алиментов составила 1 млрд. 25 млн. руб., что на 59 % больше, чем в 2022 году»,— сказано в документе.