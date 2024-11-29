В Тюменской области сумма невыплаченных алиментов составила 2,3 млрд рублей

Общая сумма невыплаченных алиментов в Тюменской на ноябрь 2024 года составляет 2,3 млрд руб., рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по региону Кабдула Хайдаров на заседании Тюменской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Как сказано в материалах к заседанию, взыскание заработной платы и алиментов остается основным приоритетом в работе судебных приставов. «В 2023 году взысканная сумма алиментов составила 1 млрд. 25 млн. руб., что на 59 % больше, чем в 2022 году»,— сказано в документе.

Василий Алексеев