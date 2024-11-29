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В уфимской Нижегородке сгорел склад лакокрасочной продукции

На улице Деревенская переправа в уфимском микрорайоне Нижегородка сгорел склад лакокрасочной продукции, принадлежащий, по данным «Ъ-Уфа», компании «Азбука красок». Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. м., никто не пострадал.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первое сообщение о пожаре от пресс-службы Главного управления МЧС России по Башкирии было опубликовано накануне в 21:37. О ликвидации открытого горения в ведомстве отчитались в два часа ночи. В тушении пожара участвовали 50 сотрудников, было привлечено 15 единиц техники, в том числе, пожарный поезд.

Расследование причин и обстоятельств инцидента контролирует прокуратура Ленинского района Уфы.

Идэль Гумеров

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