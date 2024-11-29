С начала года на Ставрополье произведено сельхозпродукции на 270,3 млрд рублей

Аграрии Ставропольского края собрали 8,3 млн т зерновых и зернобобовых культур, уступив прошлогодним показателям – тогда в Ставрополье намолотили 9 млн т зерна. Такие данные приводит окружное управление Росстата.

В регионе также собрано 1,4 млн т сахарной свеклы, 673,5 тыс. т масличных культур, 257 тыс. т овощей, 236 тыс. т картофеля. Животноводческие фермы отправили на убой 450 тыс. т скота и птицы. Произведено 482 тыс. т. молока, и 800 млн яиц.

Объем произведенной в Ставропольском крае с января по октябрь продукции сельского хозяйства ценовом выражении оценивается в 270,3 млрд руб. Более 67% этой суммы пришлось на долю сельхозорганизаций.

Дмитрий Ковалевский