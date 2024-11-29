Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более тысячи молодых людей приняли участие в открытом Уроке по предпринимательству

Более тысячи молодых людей - учащихся образовательных учреждений Дона в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в открытом Уроке по предпринимательству, прошедшем 28 ноября. На шести площадках в Ростове, Таганроге, Гуково, Шахты, Миллерово и в Неклиновском районе мероприятие состоялось в очном формате. Помимо этого, более 10 городов и муниципальных районов области подключились онлайн.

В течение нескольких лет урок проходит в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях вовлечения молодежи 14-17 лет в предпринимательскую деятельность, формирования у молодых людей достойных гражданских, предпринимательских и личностных компетенций.

Организатором выступило АНО МФК «РРАПП», центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона. Оператор проекта – Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), ведущий экономический вуз Юга России.

- Сегодняшний открытый урок – это часть масштабной работы, проводимой в Ростовской области с целью популяризации в молодежной среде идей предпринимательства. В рамках урока молодые слушатели Дона, стоящие перед серьезным выбором своего жизненного пути, получили важную информацию о формах развития предпринимательства, узнали, как оно поддерживается в Ростовской области, познакомились с деятельностью и функциями Центров «Мой бизнес», созданных в различных экономических полюсах региона по инициативе Правительства Ростовской области, - отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП».

Центральной офлайн-площадкой Урока в течение всего периода реализации проекта становится Предпринимательская «Точка кипения» РГЭУ (РИНХ). Традиционно среди спикеров мероприятия - успешные молодые бизнесмены области, которые поделись с молодыми слушателями личным опытом открытия и масштабирования собственного дела, воспитания в себе предпринимательских компетенций.

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...