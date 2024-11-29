Более тысячи молодых людей приняли участие в открытом Уроке по предпринимательству

Более тысячи молодых людей - учащихся образовательных учреждений Дона в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в открытом Уроке по предпринимательству, прошедшем 28 ноября. На шести площадках в Ростове, Таганроге, Гуково, Шахты, Миллерово и в Неклиновском районе мероприятие состоялось в очном формате. Помимо этого, более 10 городов и муниципальных районов области подключились онлайн.



В течение нескольких лет урок проходит в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях вовлечения молодежи 14-17 лет в предпринимательскую деятельность, формирования у молодых людей достойных гражданских, предпринимательских и личностных компетенций.

Организатором выступило АНО МФК «РРАПП», центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона. Оператор проекта – Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), ведущий экономический вуз Юга России.

- Сегодняшний открытый урок – это часть масштабной работы, проводимой в Ростовской области с целью популяризации в молодежной среде идей предпринимательства. В рамках урока молодые слушатели Дона, стоящие перед серьезным выбором своего жизненного пути, получили важную информацию о формах развития предпринимательства, узнали, как оно поддерживается в Ростовской области, познакомились с деятельностью и функциями Центров «Мой бизнес», созданных в различных экономических полюсах региона по инициативе Правительства Ростовской области, - отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП».

Центральной офлайн-площадкой Урока в течение всего периода реализации проекта становится Предпринимательская «Точка кипения» РГЭУ (РИНХ). Традиционно среди спикеров мероприятия - успешные молодые бизнесмены области, которые поделись с молодыми слушателями личным опытом открытия и масштабирования собственного дела, воспитания в себе предпринимательских компетенций.

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»