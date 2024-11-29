Жителя Уфимского района приговорили к 10 годам за попытку сбыта наркотиков

Иглинский межрайонный суд приговорил жителя Уфимского района к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как было установлено в суде, в июне этого года подсудимый, работая курьером, получил более 3 кг запрещенного вещества для распространения в Уфе. Часть из них он расфасовал и спрятал. Однако во время оперативно-разыскных мероприятий его деятельность стала известна сотрудникам полиции.

При обыске по месту жительства у подсудимого обнаружили наркотическое средство. Он признал вину. Материалы дела по соучастникам выделены в отдельное производство.

Олег Вахитов