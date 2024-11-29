«НаШествие Дедов Морозов» пройдет без Дедов Морозов

В Рыбинске в традиционном городском празднике «НаШествие Дедов Морозов» примут участие только дети. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова Фото: Из Telegram-канала Дмитрия Рудакова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что традиционного шествия по улицам города людей в костюмах Деда Мороза в этом году не будет из-за СВО. «Мы не имеем морального права проводить такие масштабные увеселения»,— пояснял тогда господин Рудаков. Теперь он рассказал, как именно пройдет праздник 14 декабря.

«Шествие будет. Его главными участниками станут дети. Не могли оставить их без новогоднего поздравления от главного Деда Мороза страны. Вместе с Морозом воеводой из Карабихи он возглавит праздничную колонну и зажжет огни на главной елке города»,— написал глава Рыбинска.

Власти решили отказаться и от гастрономического фестиваля, и от традиционного автофлешмоба, и от дискотеки. Вместо дискотеки пройдет спортивный праздник на катке. На площади Дерунова выступит творческий коллектив из Луганской народной республики. Для детей участников СВО, ребят с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей проведут экскурсии по городу на автобусе.

«Что бы ни происходило, дети должны верить в сказку и чувствовать заботу взрослых»,— написал Дмитрий Рудаков.

Алла Чижова