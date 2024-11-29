В Сириусе представили рейтинг регионов по мерам поддержки ученых

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга представил рейтинг региональных мер поддержки молодых ученых на Конгрессе молодых ученых в Сириусе. Мероприятие прошло 28 ноября в образовательном центре «Сириус» в рамках экспертной сессии «Гранты и таланты: как регионы поддерживают науку», сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Господин Мажуга рассказал, что рейтинг включает только меры поддержки, финансируемые регионами. Он отметил, что аналитика необходима для стимулирования регионов к созданию привлекательных условий для молодых исследователей.

По результатам исследования, 82% регионов уделяют большое внимание научно-технологическому развитию и создают комфортные условия для молодых ученых. В 2023 году таких регионов было 70%. По числу ученых до 40 лет лидерами стали Брянская, Белгородская, Ростовская, Тамбовская, Тюменская области и республики Башкортостан и Татарстан.

Лучшие условия по льготному жилью или ипотеке для молодых ученых предлагает Башкортостан. А лучшие программы грантовой поддержки исследований реализуются в Краснодарском, Красноярском краях, республиках Башкортостан и Татарстан, а также Самарской и Свердловской областях.

В общем рейтинге по сумме баллов первые пять мест заняли Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский, Красноярский и Краснодарский края.

Вячеслав Рыжков