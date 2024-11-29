Мэрия Уфы требует с застройщика 58 млн рублей за расселение дома

В арбитражном суде Башкирии началось разбирательство по иску администрации Уфы к строительной компании «Уралэнергосервис». Мэрия требует от застройщика предоставить в муниципальную собственность 53,8 кв. м жилья, а также выплатить 57,9 млн руб. в качестве компенсации за расселение аварийного дома на улице Ломоносова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации, аварийный дом входил в территорию комплексного развития, которым должен заниматься «Уралэнергосервис» по договору 2011 года. Договор предполагал застройку квартала, ограниченного Вологодской, Кольцевой, Борисоглебской, Кремлевской улицами и улицей Богдана Хмельницкого.

Расселение включало в себя покупку или передачу в собственность города благоустроенных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, либо оплату выкупной цены за изымаемое жилье.

Однако в связи с ветхим состоянием дома, его расселение не терпело отлагательств, из-за чего этим вынуждены были заняться городские власти.

Определением суда заседание по делу назначено на 28 января 2025 года. Третьим лицом к разбирательствам привлечена прокуратура Башкирии.

ООО «Строительная компания "Уралэнергосервис"» зарегистрировано в 2004 году в Уфе, уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — ООО «Башинвестстрой» Андрея Ревенко. В 2023 году убытки «Уралэнергосервиса», по данным Rusprofile, составили 935 тыс. руб. при нулевой выручке.

Идэль Гумеров