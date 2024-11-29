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Замначальника управления ФСИН по Башкирии отправили в СИЗО

Советский райсуд Уфы по ходатайству следователя заключил под стражу до 26 января заместителя начальника управления ФСИН по Башкирии Евгения Макотина, сообщили в пресс-службе республиканского управления СКР и в объединенной пресс-службе судов региона. Обвиняемый будет содержаться в СИЗО №1.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», Евгению Макотину инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в ноябре обвиняемый требовал от десяти подчиненных передать ему часть премий на общую сумму 500 тыс. руб., что те и сделали, опасаясь негативных последствий по службе.

Венера Хисамова

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