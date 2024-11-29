Правительство области возьмет полномочия по перевозкам еще в трех районах

Правительство Ярославской области возьмет на себя полномочия по организации перевозок общественным транспортом еще в трех муниципальных округах — Переславль-Залесском, Ростовском и Угличском. Законопроект об этом внес в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Полномочия будут переданы с 1 января 2025 года. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее власти региона начали заниматься перевозками в Ярославле, Рыбинске, Ярославском и Рыбинском районах. Там были введены брутто-контракты с перевозчиками, когда плата за проезд идет в бюджет, а перевозчик получает деньги за свою работу из бюджета. Одновременно произошла замена автобусного парка на новые брендированные «Яавтобусы».

Как полагают авторы законопроекта, перераспределение полномочий «позволит повысить качество предоставления транспортных услуг населению указанных муниципальных образований».

Антон Голицын