Прокуратура взяла на контроль тлеющий несколько месяцев Шуховский полигон

Прокуратура Курганской области держит на контроле ситуацию с тлеющим с сентября Шуховским полигоном твердых бытовых отходов. Информация о задымлении воздуха распространяется в СМИ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В конце сентября на Шуховском полигоне произошло крупное возгорание. Пожар общей площадью 2,5 тыс. кв. м ликвидировали несколько дней. Возгорание произошло из-за несоблюдения требований хранения отходов. Их слои нерегулярно пересыпали песком и не увлажняли. Прокуратура внесла в адрес руководителя полигона представление, организацию оштрафовали на 30 тыс. руб. Сейчас в Курганском городском суде рассматривается гражданское дело по иску прокурора к юридическому лицу об устранении нарушений закона. Однако отходы внутри тела полигона продолжают тлеть, и воздух вокруг задымлен.

Виталина Ярховска