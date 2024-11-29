Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лидер «Непокорившейся Франции» Меланшон призвал Макрона уйти в отставку

Основатель крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который также считается неформальным лидером «Нового народного фронта», призвал президента страны Эмманюэля Макрона и главу правительства Мишеля Барнье уйти в отставку на фоне бюджетного кризиса.

«Правительство... доживает последние минуты. Господину Макрону придется уйти — путем импичмента или через отставку»,— говорится в заявлении в аккаунте партии в соцсети Х.

Призыв на странице в названной социальной сети также поддержал господин Меланшон. По его словам, у оппозиции есть кандидатура на пост главы правительства — это Люси Касте. «Если господину Макрону это не подходит, пусть он уйдет. Пусть французский народ решает»,— написал политик. Жан-Люк Меланшон считает, что отставка правительства страны может последовать в начале предстоящей недели.

В конце августа «Непокорившаяся Франция» попыталась инициировать процедуру по отстранению Эмманюэля Макрона от власти. В начале октября партии не удалось собрать необходимого числа голосов для вынесения вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.

О других инициативах сторонников Жан-Люка Меланшона — в материале «Ъ» «Французские крайне левые просят развязать языки».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...