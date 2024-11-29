Лидер «Непокорившейся Франции» Меланшон призвал Макрона уйти в отставку

Основатель крайне левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который также считается неформальным лидером «Нового народного фронта», призвал президента страны Эмманюэля Макрона и главу правительства Мишеля Барнье уйти в отставку на фоне бюджетного кризиса.

«Правительство... доживает последние минуты. Господину Макрону придется уйти — путем импичмента или через отставку»,— говорится в заявлении в аккаунте партии в соцсети Х.

Призыв на странице в названной социальной сети также поддержал господин Меланшон. По его словам, у оппозиции есть кандидатура на пост главы правительства — это Люси Касте. «Если господину Макрону это не подходит, пусть он уйдет. Пусть французский народ решает»,— написал политик. Жан-Люк Меланшон считает, что отставка правительства страны может последовать в начале предстоящей недели.

В конце августа «Непокорившаяся Франция» попыталась инициировать процедуру по отстранению Эмманюэля Макрона от власти. В начале октября партии не удалось собрать необходимого числа голосов для вынесения вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.

О других инициативах сторонников Жан-Люка Меланшона — в материале «Ъ» «Французские крайне левые просят развязать языки».