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Коммерсантъ FM
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Финский депутат был вынужден извиняться за предложение открыть границу с Россией

Депутат финского парламента Киммо Кильюнен изменил позицию по вопросу об открытии границы с Россией после критики со стороны однопартийцев. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat. Парламентарий назвал свои слова «необдуманными» и принес извинения.

Во время встречи с представителями русскоязычного «Александровского общества» господин Кильюнен заявил о необходимости возобновления сообщения между Финляндией и Россией и пообещал обсудить с коллегами вопрос о границе.

Позиция господина Кильюнена вызвала критику со стороны лидера фракции Социал-демократической партии (SDP) Тютти Туппурайнен и заместителя председателя комитета по иностранным делам Софии Викман. Они подчеркнули, что мнение Киммо Кильюнена не соответствует официальной внешнеполитической линии Финляндии.

Депутат с позицией коллег согласился. «Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них»,— сказал господин Кильюнен. Он уточнил, что ситуация на восточной границе интересует его из-за наличия у супруги русского происхождения.

5 ноября газета Ilta-Sanomat написала, что власти Финляндии могут в качестве эксперимента открыть один из КПП на границе с Россией зимой, причем сделать это неожиданно. Однако уже 13 ноября глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что страна пока не будет открывать пограничные пункты.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финская сторона стала вводить ограничения на ее пересечение с ноября 2023 года в связи с наплывом беженцев из третьих стран. Хельсинки обвинял Москву в «целенаправленной отправке» на границу просителей убежища. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление.

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