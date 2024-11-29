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Коммерсантъ FM
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Южная Корея пять лет не будет обслуживать ракеты Taurus из-за Украины

Южная Корея намерена в течение пяти лет не заниматься техническим обслуживанием немецких ракет Taurus в связи с нехваткой запчастей у фирмы-производителя, которая поставляет их на Украину. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Ракета Taurus

Ракета Taurus

Фото: wikipedia.org / axesofevil2000

Ракета Taurus

Фото: wikipedia.org / axesofevil2000

«Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет «воздух-земля» большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года — на 5 лет позже»,— говорится в статье (цитата по «РИА Новости»).

Указано, что военные были готовы продолжить техобслуживание через десять лет после принятия ракет на вооружение, однко производитель выразил неудовлетворение в связи с нестабильностью поставок.

«Рёнхап» пишет, что, «по мнению наблюдателей», причиной такой ситуации стало «затягивание» украинского конфликта. Компания Taurus Systems является совместным предприятием ряда оборонных компаний Европы, включая MBDA и шведской Saab Bofors. Страны ЕС поставляют украинской армии различные системы вооружений. В их числе ракеты, в которых используют компоненты, аналогичные деталям ракеты Taurus, что вызвало дефицит запчастей для обслуживания южнокорейских реактивных снарядов.

Последние три недели Сеул допускал возможность поставок Украине летального оружия в связи со сближением России и КНДР и информацией о появлении северокорейских военных в Курской области. Однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США власти Южной Кореи пересматривают эту возможность, писало агентство Bloomberg. В свою очередь, южнокорейский канал SBS сообщал об отказе правительства страны продавать Украине оружие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сеул не говорит ни да ни нет».

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