Правительство отправило на доработку законопроект о депортации судимых мигрантов

Правительство России предложило доработать законопроект об обязательной депортации имеющих судимость мигрантов. Это следует из соответствующего заключения, которое есть в распоряжении «РИА Новости». Правительство указало, что по действующему законодательству иностранец, пребывание которого в России признано нежелательным, и так подлежит депортации.

«При этом предлагаемый законопроектом порядок не в полной мере согласуется с содержанием видов наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и его применение приведет к коллизии норм уголовного законодательства и Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"»,— отмечено в правительственном отзыве.

В документе также говорится, что инициатива не учитывает наличия в уголовном законодательстве ряда других стран запреты на некоторые действия, которые в России не являются преступлениями.

Законопроект, составленный депутатами от фракции «Новые люди», был направлен в Госдуму в конце августа. Парламентарии предлагали ввести обязательную норму о нежелательности пребывания в России иностранца, совершившего умышленное преступление.

Подробнее о реформе миграционного законодательства — в материале «Ъ» «Трудовую миграцию адаптируют к спросу».