Кукурузник для Сибири

Ан-2 (кукурузник) — советский легкий многоцелевой самолет. Разработан в 1940-х годах в ОКБ-153 при Новосибирском авиазаводе (ныне — украинское предприятие «Антонов»). Первый полет совершил 31 августа 1947 года. Производство самолета в СССР продолжалось до 1971 года, в Польше — до 2002 года. Также в 1950–1970-х годах выпускался в Китае под названиями «Фонгшу-2» и «Юншучжи-5».

Длина — 12,74 м, высота — 4,68 м, размах крыла — 18,18 м. Максимальная взлетная масса — 5,25 тыс. кг. Полезная нагрузка — 12 пассажиров или 1,3 тыс. кг груза. Максимальная скорость — 250 км/ч. Практическая дальность полета с нагрузкой — 990 км, потолок — 4,5 тыс. м, экипаж — два человека. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2.

Из-за простоты в эксплуатации широко использовался на местных воздушных линиях, в том числе для перевозок в отдаленные села и для хозяйственных работ. Сейчас в России насчитывается около 1,2 тыс. Ан-2 в гражданском реестре и госавиации. Из них, по данным Росавиации на 20 ноября, в сертификаты гражданских перевозчиков включено 260 воздушных судов. В основном Ан-2 эксплуатируются в отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока для авиаработ, доставки грузов и частных полетов.