Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новые показатели эффективности губернаторов

  1. Доверие к власти (доверие к президенту РФ и главам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения субъектами РФ национальных целей развития).
  2. Численность населения субъекта РФ.
  3. Суммарный коэффициент рождаемости.
  4. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
  5. Уровень бедности.
  6. Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.
  7. Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.
  8. Уровень образования.
  9. Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
  10. Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
  11. Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
  12. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
  13. Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
  14. Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
  15. Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам.
  16. Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
  17. Качество окружающей среды.
  18. Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
  19. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
  20. Темп роста в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.
  21. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...