Новые показатели эффективности губернаторов

Доверие к власти (доверие к президенту РФ и главам субъектов РФ, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения субъектами РФ национальных целей развития).
Численность населения субъекта РФ.
Суммарный коэффициент рождаемости.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Уровень бедности.
Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом.
Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства.
Уровень образования.
Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность.
Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности.
Количество семей, улучшивших жилищные условия.
Объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости.
Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
Доля автомобильных дорог крупнейших городских агломераций и автомобильных дорог регионального значения (включая дороги, отнесенные к опорной сети автомобильных дорог), соответствующих нормативам.
Доля парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, в агломерациях и городах.
Качество окружающей среды.
Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения.
Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Темп роста в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.
«Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования.