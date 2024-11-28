Путин: Трамп остается в опасности после победы на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что остался возмущен «нецивилизованными методами борьбы» против избранного президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Глава государства также счел, что республиканец до сих пор остается «не в безопасности», напомнив о двух покушениях на него.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин назвал унизительными и необоснованными судебные разбирательства, которые велись против американского политика. Он также обратил внимание, что нападкам подвергался не только господин Трамп, но и члены его семьи. Российский глава счел, что это показывает «все падение сегодняшней американской политической системы», и назвал омерзительными подобные методы борьбы.

«У нас бандиты так не делают. Когда борются между собой криминальные группировки, женщин и детей не трогают»,— подчеркнул президент.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 14 июля. Томас Мэттью Крукс открыл по республиканцу огонь из винтовки AR-15 с крыши здания, расположенного в 120 м от трибуны, с которой выступал господин Трамп. В результате избранный президент был ранен в правое ухо. В ноябре Минюст США также обвинил гражданина Ирана в том, что он готовил убийство Дональда Трампа накануне выборов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Новому президенту подобрали убийцу».