В Кольцово благополучно приземлился Airbus A330, летевший из Бангкока в Екатеринбург, сообщил telegram-канал «Антитеррор Урал». На борту находились 281 пассажир и 10 членов экипажа. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«К месту посадки самолета оперативно были выдвинуты пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий»,– говорится в сообщении.

Ранее информагенство ТАСС сообщало, что спецслужбы проверяют данные о возможном минировании самолета. По данным telegram-канала «112», на электронную почту аэропорта Кольцово пришло анонимное письмо, где утверждалось, что на борту есть устройство, напоминающее бомбу с пейджером.

По плану самолет должен был прибыть в 20:05. Но после сообщения о минировании он подготовился к экстренной посадке в 19:45.

Виталий Красиков