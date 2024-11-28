Самолет «Аэрофлота» из Таиланда готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Бангкока (Таиланд), готовится к экстренной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за подозрительного предмета, который внешне напоминающего взрывное устройство. Об этом сообщили РИА «Новости» представители экстренных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пишет ТАСС, экстренная посадка в Екатеринбурге запланирована примерно в 17:45 по московскому времени (19:45 местного времени).