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Самолет «Аэрофлота» из Таиланда готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Бангкока (Таиланд), готовится к экстренной посадке в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за подозрительного предмета, который внешне напоминающего взрывное устройство. Об этом сообщили РИА «Новости» представители экстренных служб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как пишет ТАСС, экстренная посадка в Екатеринбурге запланирована примерно в 17:45 по московскому времени (19:45 местного времени).

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