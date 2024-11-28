Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за возможного минирования

Самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Бангкока в Екатеринбург, успешно приземлился в аэропорту «Кольцово». Причиной экстренной посадки стал обнаруженный на борту подозрительный предмет. Сотрудники оперативных служб осматривают самолет для проверки безопасности, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Агентство пишет, что самолет готовился к срочной посадке из-за предмета, напоминающего взрывное устройство. Как ранее сообщал источник РЕН ТВ, в аэропорт пришло сообщение, что на борту находится взрывное устройство в коробке с пейджером. Взрывной устройство не нашли, но посадку все равно объявили. По данным телеканала, на борту самолета 263 человека, из которых 127 — дети. Самолет приземлился в 17:45 мск.