Бюджет держит баланс

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили бюджет региона на 2025–2027 годы в первом чтении. Пока запланирован рост доходов почти на 5%, до 272,4 млрд руб., и сокращение расходов на 7%, до 307 млрд руб., что связано с минимальным распределением федеральных средств между регионами на момент подготовки проекта. Дефицит предусмотрен на уровне 27,2 млрд руб. Итоговая сумма федеральных трансфертов будет соответствовать уровню прошлого года — 34,6 млрд руб. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркивает, что будут сохранены и проиндексированы все социальные обязательства. Некоторые депутаты отмечают недостаточный рост расходов по ряду направлений, который может быть компенсирован ко второму чтению.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заксобрание планирует принять бюджет региона во втором и третьем чтениях 19 декабря

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Заксобрание планирует принять бюджет региона во втором и третьем чтениях 19 декабря

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Законодательное собрание Челябинской области утвердило проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026/27 года. За документ проголосовали большинство депутатов на заседании 28 ноября.

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, представлявший проект трехлетнего бюджета депутатам, отметил, что документ сформирован на основе прогноза социально-экономического развития региона. Этот прогноз предполагает, что в среднесрочном периоде геополитическая ситуация продолжит влиять на экономические процессы, а значит, и на доходные возможности бюджета, но, несмотря на внешние условия, экономика области демонстрирует устойчивость, что позволяет сохранять уровень бюджетных вложений во все сферы.

Общий объем доходов областного бюджета на 2025 год запланирован в объеме 280 млрд руб., что почти на 5% превышает первоначально утвержденный показатель на 2024 год. Собственные налоговые и неналоговые доходы региона увеличатся на 17,4% и составят 272,4 млрд руб.

По-прежнему, основными источниками пополнения бюджета остаются налоги на прибыль (42% в общем объеме поступлений) и на доходы физических лиц (35%): в 2025 году запланировано поступление 115,7 млрд и 95,2 млрд руб. соответственно. По сравнению с 2024 годом сборы налога на прибыль вырастут на 11%, НДФЛ — на 29%.

Федеральные средства в структуре доходов областного бюджета пока предусмотрены в объеме 7,5 млрд руб. Это связано с тем, что к моменту внесения законопроекта в региональный парламент было распределено всего 12% трансфертов госказны от общего объема. Год назад эта доля была почти в три раза больше. На сегодня, по данным минфина, окончательное распределение средств между регионами уже состоялось, поэтому ко второму чтению федеральные трансферты увеличатся до 34,6 млрд руб., что практически соответствует уровню текущего года. Правительство области продолжает работу с федеральными органами власти по привлечению средств, в том числе за счет активного участия в инфраструктурных проектах и проектах комплексного развития территории.

Расходы бюджета Челябинской области до включения всех федеральных трансфертов пока запланированы в объеме 307,2 млрд руб., что на 7,3% меньше, чем годом ранее.

Предусмотренный на 2025 год объем расходов позволит обеспечить как текущие, так и новые направления жизнедеятельности Челябинской области. В целом 80% расходов имеют «программный формат» и обеспечивают реализацию 35 областных программ во всех ключевых сферах, что позволяет отследить конкретные результаты использования средств и повысить эффективность расходов.

Традиционно 70% регион направит на исполнение социальных обязательств.

«Областной бюджет, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более того, не только сохранятся, но и проиндексируются, в соответствии с законодательством, все социальные обязательства»,— ранее комментировал проект бюджета губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В том числе будет обеспечена реализация социальных указов президента РФ по повышению оплаты труда бюджетников и минимального размера оплаты труда. Также учтены новые принятые в регионе социальные обязательства, например «студенческий капитал» для поддержки молодых семей.

Также сохраняются расходы экономического характера: в 2025 году они пока запланированы в объеме 75,5 млрд руб. Приоритетными направлениями остаются модернизация и строительство современной инфраструктуры, реализация масштабных транспортных и инженерных проектов. Так, на 20%, до 11 млрд руб., увеличатся расходы на строительство социально значимых объектов. Дорожный фонд составит 21 млрд руб. Более 5 млрд предусмотрено на модернизацию ЖКХ.

Также в условиях санкционного давления сохранится господдержка реального сектора экономики, прежде всего инвесторов, создающих новые высокотехнологичные производства.

«Все меры господдержки бизнеса будут увязаны с повышением заработных плат сотрудников, улучшением условий их труда, дополнительными налоговыми отчислениями в региональный бюджет»,— комментировал ранее Алексей Текслер.

В проекте бюджета в параметрах первого чтения в 2025 году запланирован дефицит 27,2 млрд руб. В качестве источников его покрытия определены коммерческие заимствования, которые, по данным главы минфина, предусматриваются «исключительно для подстраховки». «Президентом страны поставлена задача: для последовательного достижения национального развития сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность системы государственных финансов. В представленном проекте регионального бюджета соблюден баланс между обязательными социальными расходами, мерами поддержки экономики и безопасной долговой нагрузки с учетом стоящих перед областью приоритетов развития»,— сказал министр финансов региона Андрей Пшеницын.

Проект бюджета Челябинской области в первом чтении одобрила контрольно-счетная палата региона.

«Законопроект соответствует требованиям бюджетного законодательства»,— сообщил исполняющий обязанности председателя палаты Юрий Подшивалов.

Председатель фракции партии «Справедливая Россия» в законодательном собрании региона Василий Швецов отметил успехи экономики региона, о чем свидетельствует рост налоговых и неналоговых доходов, благодаря которым будут исполнены социальные обязательства, но отметил ряд проблемных вопросов.

«Полагаем, что по ряду направлений ситуация будет исправлена ко второму чтению, когда будет понимание по объему федеральных средств. Однако на эти направления необходимо обратить особое внимание. Напомню, что текущее значение уровня инфляции, по данным Центробанка, составляет 8,54%. Это значит, что для простого сохранения уровня жизни граждан рост расходов принимаемого бюджета должен быть не ниже 108,5%»,— отметил Василий Швецов.

Председатель законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер отметил, что вопросы к отраслевым министерствам действительно есть, и рекомендовал им тщательно подготовить ответы на замечания депутатов ко второму чтению.

«Я уверен, что все ответы будут подготовлены и большая часть вопросов будет снята во втором и третьем чтениях. При этом характер бюджета не изменится, основная его задача — обеспечение всех социальных расходов и сохранение приоритетов развития региона»,— сказал господин Гербер.

Поправки в законопроект принимаются до 5 декабря. Окончательно утвердить главный финансовый документ на ближайшие три года планируется 19 декабря.

Юлия Гарипова