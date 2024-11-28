Завершается восстановление подпорной стены у дома на улице Цюрупы в Сочи

В Сочи завершается восстановление подпорной стены у дома на улице Цюрупы. Как отметил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале, строители здесь проделали большую работу в условиях сложнейшего рельефа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На объекте возвели конструкцию протяженностью около 150 м. До конца года, по словам мэра, должна быть обеспечена полная защита жилых домов. В частности, строители оборудуют систему ливнеотведения и укрепят верхний склон.

В целом по Сочи в реестре находятся порядка 2,6 тыс. оползневых участков. Самые проблемные власти постоянно держат на контроле, заявил господин Прошунин. По его словам, для решения этого вопроса необходима комплексная инфраструктурная программа, разработку которой обсуждают на уровне федерального минстроя.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за оползня изменилась схема движения транспорта на участке слияния федеральных трасс А-147 и А-148 в Хостинском районе Сочи. Здесь ввели временное сужение проезжей части до двух полос, ведутся ремонтные работы.

Вячеслав Рыжков