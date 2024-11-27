В Сочи изменили схему движения транспорта на трассе из-за оползня

С 27 ноября изменилась схема движения транспорта на участке слияния федеральных трасс А-147 и А-148 в Хостинском районе Сочи. На этом участке ввели временное сужение проезжей части до двух полос для проведения ремонтно-восстановительных работ. Эти меры необходимы для ликвидации последствий оползня, вызванного обильными осадками и высокой нагрузкой на дорожное полотно, а также для защиты параллельной железнодорожной линии, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Решение о временных изменениях приняли на выездном совещании после проведения первичных геологических исследований. В обсуждении приняли участие представители транспортного блока администрации Сочи и Федерального казенного учреждения «Упрдор Черноморье», в чьем ведении находятся федеральные трассы. Новую схему движения согласовали с Госавтоинспекцией.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что изменения в организации движения ввели в связи с активизацией оползневых процессов на участке трассы А-147, характеризующемся сложными геологическими условиями. Жителям рекомендуется планировать дополнительное время на поездки в Адлерский район, в том числе поездки в аэропорт. Иногда наиболее быстрым способом добраться до места назначения будет железнодорожный транспорт.

Начальник ФКУ «Упрдор Черноморье» Виктор Вовк сообщил, что специалисты предпринимают первоочередные меры для обеспечения безопасности движения на указанном участке, а также ускорят проведение необходимых геологических и геодезических исследований для разработки проекта ремонта оползневого участка.

В направлении из Адлера в центр Сочи движение остается без изменений и будет осуществляться по двум полосам. Временная схема движения на участке размещена в приложении на сайте администрации Сочи.

Мария Удовик