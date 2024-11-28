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В Новом Уренгое ввели в эксплуатацию хирургический корпус больницы

Новый корпус хирургии больницы открыли в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). В медучреждении провели первую операцию, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, жители региона смогут лечить онкологию, не выезжая за пределы ЯНАО

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, жители региона смогут лечить онкологию, не выезжая за пределы ЯНАО

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, жители региона смогут лечить онкологию, не выезжая за пределы ЯНАО

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в больнице сосредоточен полный цикл лечения онкологии. На базе хирургического комплекса запущен региональный сосудистый центр с третьим в округе ангиографом.

«Сложнейшие вмешательства будут выполнять в восьми высокотехнологичных операционных — в них есть все, чего требует сегодняшняя медицина. С вводом хирургии и радиологии сформировали в газовой столице сильную базу для лечения тяжелых заболеваний»,— написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

В правительстве добавили, что в новом корпусе будут проводить высокотехнологичные операции в области нейрохирургии, сосудистой хирургии, онкологии и травматологии. Отделение рассчитано на 180 пациентов. В штате новой хирургии — около 80 врачей, более 250 человек среднего и младшего медперсонала.

Анастасия Таначева

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