В Новом Уренгое ввели в эксплуатацию хирургический корпус больницы

Новый корпус хирургии больницы открыли в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). В медучреждении провели первую операцию, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, жители региона смогут лечить онкологию, не выезжая за пределы ЯНАО

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, жители региона смогут лечить онкологию, не выезжая за пределы ЯНАО

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в больнице сосредоточен полный цикл лечения онкологии. На базе хирургического комплекса запущен региональный сосудистый центр с третьим в округе ангиографом.

«Сложнейшие вмешательства будут выполнять в восьми высокотехнологичных операционных — в них есть все, чего требует сегодняшняя медицина. С вводом хирургии и радиологии сформировали в газовой столице сильную базу для лечения тяжелых заболеваний»,— написал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

В правительстве добавили, что в новом корпусе будут проводить высокотехнологичные операции в области нейрохирургии, сосудистой хирургии, онкологии и травматологии. Отделение рассчитано на 180 пациентов. В штате новой хирургии — около 80 врачей, более 250 человек среднего и младшего медперсонала.

Анастасия Таначева