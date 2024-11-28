Путин предложил семье из Челнов посоветоваться с бабушкой по поводу имени «Орешник»

Президент России Владимир назвал желание пары из Набережных Челнов дать детям необычные имена семейным делом, но рекомендовал посоветоваться с бабушкой и дедушкой. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Владимир Путин прокомментировал вопрос о семье из Набережных Челнов, которая хочет назвать своих детей в честь ракетного комплекса «Орешник». Глава государства подчеркнул, что выбор имени для ребенка — это исключительно семейное дело.

«Вы знаете, это их личное семейное дело. Пусть они еще с бабушкой и дедушкой посоветуются. Это будет даже правильнее, чем советоваться со мной», — сказал президент.

Анар Зейналов