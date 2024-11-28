Чистая прибыль «Россети Урал» по МСФО с начала года выросла до 12,22 млрд

За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Россети Урал» по МСФО составила 12,22 млрд руб., что на 4,9% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (11,65 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чистая прибыль "Россети Урал" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 12,22 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чистая прибыль "Россети Урал" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 12,22 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно отчету компании, выручка по итогам девяти месяцев составила 83,37 млн руб., что на 5,87 млн руб. (7,6%) выше, чем за тот же период 2023 года. Как объяснили в «Россети Урал» увеличение выручки связано с большей передачей услуг электроэнергии в связи ростом объема полезного отпуска и тарифа и услуг по технологическому присоединению.

Операционные расходы по итогам девяти месяцев 2024 года составили 70,89 млн руб., что на 9,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль по итогам девяти месяцев составила 13,49 млн руб., что несколько ниже показателей 2023 года (14 млн руб.).

Анастасия Таначева