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Чистая прибыль «Россети Урал» по МСФО с начала года выросла до 12,22 млрд

За девять месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Россети Урал» по МСФО составила 12,22 млрд руб., что на 4,9% превышает показатели аналогичного периода 2023 года (11,65 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Россети Урал" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 12,22 млрд руб.

Чистая прибыль "Россети Урал" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 12,22 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Чистая прибыль "Россети Урал" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 12,22 млрд руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно отчету компании, выручка по итогам девяти месяцев составила 83,37 млн руб., что на 5,87 млн руб. (7,6%) выше, чем за тот же период 2023 года. Как объяснили в «Россети Урал» увеличение выручки связано с большей передачей услуг электроэнергии в связи ростом объема полезного отпуска и тарифа и услуг по технологическому присоединению.

Операционные расходы по итогам девяти месяцев 2024 года составили 70,89 млн руб., что на 9,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Операционная прибыль по итогам девяти месяцев составила 13,49 млн руб., что несколько ниже показателей 2023 года (14 млн руб.).

Анастасия Таначева

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