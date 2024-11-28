В Татарстане суд рассмотрит дело о фиктивной регистрации иностранца и взятке

Двое мужчин в Татарстане предстанут перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, в феврале 2024 года иностранный студент, приехавший в Елабугу на учебу, не успел встать на миграционный учет в общежитии. Чтобы решить проблему, он нашел в интернете объявление о помощи с миграционной регистрацией. Автором объявления оказался гражданин Туркменистана, который запросил за свои услуги 5,5 тыс. рублей. Часть полученной суммы он передал местному жителю, который сообщил в отдел миграции недостоверные сведения о прибытии иностранного студента.

Кроме того, в ходе расследования гражданин Туркменистана попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 15 тыс. рублей, чтобы вернуть изъятые у него паспорт и мобильный телефон.

Следствие собрало достаточные доказательства, и дело передано в суд. Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям о фиктивной регистрации и даче взятки.

Анар Зейналов