Лидеры ОДКБ приняли итоговую декларацию на саммите в Астане

Лидеры стран—членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в принятой на саммите декларации подтвердили приверженность формированию справедливого миропорядка. Среди прочего стороны выступили за формирование устойчивой системы безопасности в Евразии и призвали принять меры по недопущению гонки вооружений в космосе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Отмечаем востребованность формирования и развития в Евразии устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств»,— говорится в документе. «Заявляем о своем твердом намерении совершенствовать деятельность организации, обеспечивающей на коллективной основе безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств-членов»,— следует из декларации.

Государства—члены ОДКБ пообещали противодействовать распространению ложной информации и «навязыванию извне деструктивных установок», а также повышать боевую готовность систем коллективной безопасности. При этом в декларации подчеркивается, что «военное сотрудничество в рамках организации не направлено против третьих стран и носит сугубо оборонительный характер».

Саммиту, прошедшему в Астане 28 ноября, предшествовало совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности стран—членов ОДКБ. Встречи прошли в пятистороннем формате — с участием России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Представителей Армении, заморозившей членство в ОДКБ, на мероприятии не было.

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