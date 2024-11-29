«Единственное, что способно помочь, — это действия»

В 2025 году форум по девелопменту и продажам недвижимости «Движение» существенно преобразует деловую программу: на первый план выйдут практико-ориентированные доклады для руководителей компаний. Это станет ответом на кризисную ситуацию в отрасли. Напомним, форум пройдет 24–27 июня 2025 года на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба форума недвижимости «Движение» Фото: пресс-служба форума недвижимости «Движение»

В программе следующего форума появится сразу несколько новых секций по направлениям коммерческой недвижимости, ИЖС, финансов, генподряда, HR. Главным вектором станет более глубокая проработка тем и подготовка исключительно практико-ориентированных докладов, содержащих только проверенные схемы и инструменты, которые можно сразу же применить.

В частности, речь пойдет о маркетинге в аспектах ценообразования и коррекции продаж, продающих инструментах в массовом и высоком ценовых сегментах, поиске перспективных рынков, пересмотре работы с клиентами и агентским каналом. В фокусе обсуждения также будут: подходы к оптимизации в условиях нехватки финансирования; поиск точек роста, среди которых диверсификация бизнеса, новые направления, коллаборации, запуск стартапов; управление качеством при работе с генподрядом, поиск и удержание квалифицированных подрядчиков, плюсы и минусы службы заказчика и инхаус генподряда; пересмотр стратегий развития и поиск баланса портфеля проектов; пути снижения финансовой нагрузки по эскроу при падении продаж и альтернативные источники привлечения средств, выбор и запуск новых проектов в условиях высоких ставок по проектному финансированию; подробный разбор потенциала и трендов рынка коммерческой и загородной недвижимости, и еще многое другое.

«Мы готовим программу под девизом «Вспомнить все!», потому что понимаем, что в предыдущие годы многие актуальные рабочие методы, нюансы, детали могли забыться, а они важны, и форум ставит себе задачу напомнить о них, — поясняет основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин. — В такое сложное время единственное, что способно помочь, — это действия, и наш форум — одно из них. «Движение» никогда в своей истории не проходило в простые времена, но ни в одно из предыдущих событий мы не ощущали на себе ту ответственность, которую возлагают на нас те, кто собираются на мероприятие в июне следующего года. Мы сейчас получаем огромное количество запросов на обсуждение совершенно прикладных, практических вопросов — коммерческих, финансовых, бухгалтерских, юридических, производственных, кадровых. Мы хотим, чтобы в 2025 году форум стал максимально интерактивным, и чтобы каждый из участников мог задать вопрос и получить на него ответ».

Несмотря на кризис, главное событие рынка недвижимости по-прежнему пройдет на высоком уровне, заверили организаторы. Помимо этого, на форуме вновь будет построен двухэтажный павильон «Движение ЭКСПО» площадью более 2000 квадратных метров, включающий выставку на полсотни экспонентов и два лектория.

https://dvizhenie.ru/