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В Челябинской области принят закон о развитии креативных индустрий

Депутаты законодательного собрания Челябинской области приняли закон, определивший полномочия региональных органов власти по развитию креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ведомства и госорганы Челябинской области смогут самостоятельно устанавливать критерии отнесения физических лиц, индивидуальных предпринимателей или организаций к субъектам креативных индустрий, формировать и вести соответствующий реестр. Также правительство вправе выделять приоритетные направления развития этой сферы.

В августе 2024 года принят федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ». Он вступает в силу в феврале 2025 года. Принятый региональный закон обеспечивает регулирование креативной экономики на уровне субъекта.

Виталина Ярховска

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