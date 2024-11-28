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В Екатеринбурге на улице Репина в ДТП погибла 65-летняя водитель Hyundai

В Екатеринбурге, на ул. Репина, 77 днем, 28 ноября, около 14:00, произошло ДТП, в результате которого погибла водитель Hyundai, еще один человек — 19-летняя девушка — с травмами головы и конечностей доставлена в Городскую больницу №36 (36 ГЦБ). Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, проводят процессуальные действия

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, проводят процессуальные действия

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, проводят процессуальные действия

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По предварительным данным Госавтоинспекции, 65-летняя водитель Hyundai, двигаясь в сторону ул. Металлургов, столкнулась с автомобилем Mitsubishi. После Hyundai отбросило на впереди двигающийся в попутном направлении грузовой автомобиль «Камаз».

В результате ДТП водитель Hyundai скончалась на месте, ее 19-летняя пассажир с травмами доставлена в 36 ЦГБ. Она объяснила автоинспекторам, что является внучкой погибшей. Во время движения ее бабушка почувствовала недомогание, после чего потеряла сознание.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, проводят процессуальные действия. По данному факту назначено проведение расследования.

Анастасия Таначева

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